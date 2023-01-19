В ОП назвали причины национализации «Укрнафты» — Finance.ua
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В ОП назвали причины национализации «Укрнафты»

Казна и Политика
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В ОП назвали причины национализации «Укрнафты»
В ОП назвали причины национализации «Укрнафты»
Акции компании «Укрнафта» осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.
Причины такого шага объяснили в Офисе Президента.
Как заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время дискуссии в «Украинском доме», в вопросе передачи предприятия в государственную собственность нет места спекуляциям, ведь речь шла о национальной безопасности.
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«Частная собственность в Украине неприкосновенна. Не следует допускать никаких спекуляций. Единственная причина, почему был применен закон о военном положении к отдельным компаниям, — огромный риск для национальной безопасности», — подчеркнул он.
Представитель ОП объяснил, что в свое время «Укрнафта» не захотела снабжать нефтепродуктами украинскую армию. Это в итоге и послужило причиной изъятия акций.
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Что касается национализации компании «Мотор Сич», то известно о поставках авиационных двигателей россии, а «АвтоКрАЗ» — предприятие остановилось на фоне потребностей армии в грузовиках.
В начале ноября прошлого года государство изъяло в свою пользу акции компании «Укрнафта» и ряда других предприятий. В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объяснили, что отчужденные акции предприятия в период военного положения будут работать на нужды Минобороны и энергосектора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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