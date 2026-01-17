0 800 307 555
В ООН рассказали о ценах на продукты в 2025 году: что в мире дешевело больше всего

За 2025 год среднее значение Индекса цен на продовольствие составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта (4,3%) выше среднего значения позапрошлого года.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
«Хотя среднее значение Индекса цен на продовольствие в декабре прошлого года составляло 124,3 пункта, что на 0,8 пункта меньше (чем в ноябре — ред.), в целом за 2025 год среднее значение Индекса составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта по 2,4% Организации.
Отмечается, что в декабре прошлого года больше всего подешевели молочные продукты (-4,4% по сравнению с ноябрем), однако средний годовой показатель был на 13,2% выше среднего показателя 2024 года.
«Цены на сливочное масло резко упали из-за сезонного роста доступности сливок в Европе и накопления запасов после значительного производства в начале года», — добавили в ФАО.
Кроме этого, индекс цен на мясо в декабре составил 123,6 пункта, что на 1,7 пункта (1,3%) меньше, чем в ноябре, но все еще на 4,1 пункта (3,4%) выше уровня прошлого года.
«Цены снизились на все категории мяса, причем больше всего упали в цене говядина и птица», — отметили в Организации.
Среднее значение индекса цен на растительное масло в декабре составило 164,6 пункта, что на 0,4 пункта (0,2%) меньше, чем в ноябре, и стало самым низким показателем за последние полгода.
В то же время, Индекс цен на сахар в декабре составил 90,7 пункта, что на 2,1 пункта (2,4%) больше, чем в ноябре после трех последовательных месячных снижений. Но он остался на 28,6 пункта (24,0%) ниже уровня позапрошлого года.
Среднее значение Индекса цен на зерновые в декабре составило 107,3 ​​пункта, что на 1,8 пункта (1,7%) больше, чем в ноябре прошлого года.
По материалам:
Укрінформ
