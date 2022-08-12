В ООН призвали ограничить экспансию криптовалют в развивающихся странах — Finance.ua
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В ООН призвали ограничить экспансию криптовалют в развивающихся странах

Финтех и Карты
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В ООН призвали ограничить экспансию криптовалют в развивающихся странах
В ООН призвали ограничить экспансию криптовалют в развивающихся странах
На конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) призвали ограничить криптовалюты в развивающихся странах.
Входящие в состав Секретариата ООН представители ЮНКТАД заявили, что криптовалюты могут ограничить эффективность контроля за капиталом, который обычно используют страны для обеспечения макроэкономической стабильности.
По данным ЮНКТАД, стейблкоины представляют собой особые риски в развивающихся странах с высоким спросом на резервные валюты. Международный валютный фонд также выразил обеспокоенность рисками, которые криптовалюты могут иметь как законное платежное средство.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

ЮНКТАД предложила регулировать криптобиржи, цифровые кошельки и децентрализованные финансы. Финансовым учреждениям также может быть запрещено хранить криптовалюты (включая стейблкоины) или предлагать сопутствующие продукты.
Организация призвала к глобальной координации в вопросах налогообложения криптовалюты, регулирования и обмена информацией, а также настаивала на введении ограничений на рекламу криптовалют.
В итоге было предложено изменить структуру контроля за движением капитала, чтобы учесть децентрализованные, безграничные и псевдонимные характеристики криптовалют.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
cryptomisto
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