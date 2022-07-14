В ООН призвали к более жесткому регулированию криптовалют — Finance.ua

В ООН призвали к более жесткому регулированию криптовалют Сегодня 17:21 — Финтех и Карты

В ООН призвали к более жесткому регулированию криптовалют

В Организации Объединенных Наций заявили, что криптовалюты могут угрожать финансовой стабильности стран, поэтому представители ООН призвали страны к усилению мер по контролю цифровых активов.

Согласно аналитической записке от ООН, развивающимся странам посоветовали разработать жесткие правила для регулирования криптовалют, чтобы предупредить возможные риски. «Эта рекомендация касается любых спекулятивных или высокорискованных финансовых продуктов, прибыль от которых является неопределенным», — сообщила Пенелопа Хокинс, экономист и старший специалист по экономическим вопросам ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

В ООН считают, что цифровые активы могут способствовать незаконной финансовой деятельности и угрожать финансовой устойчивости стран.

Среди главных советов по регуляции использования криптовалют:

ввести высокие налоги на криптовалютные транзакции;

запретить финансовым учреждениям хранить цифровые активы и предлагать клиентам услуги, связанные с использованием криптовалют.

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Следует заметить, что отношение многих учреждений к криптовалютам часто меняется: от негативного, когда представители организации убеждены в «разрушительной силе цифровых активов», до положительного, когда те же чиновники начинают верить в перспективное будущее криптовалют.

Один из недавних примеров — позиция Международного валютного фонда (МВФ). Еще в мае в МВФ считали, что принятие биткоина в качестве официального платежного средства нарушит прозрачность экономики стран. Однако несколько дней назад представители МВФ отметили, что цифровые активы могут являться эффективной альтернативой традиционным финансовым продуктам.

Самостоятельно разобраться с криптовалютами довольно сложно, однако есть сервисы, которые помогут войти в мир крипты. Так, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона.

noworries По материалам:

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