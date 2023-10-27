В ООН намерены создать рекомендации по искусственному интеллекту — Finance.ua

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В ООН намерены создать рекомендации по искусственному интеллекту

Технологии&Авто
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В ООН намерены создать рекомендации по искусственному интеллекту
В ООН намерены создать рекомендации по искусственному интеллекту
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта.
Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций.
«В прошлом году мы стали свидетелями чрезвычайного прогресса в возможностях и использовании искусственного интеллекта благодаря чат-ботам, клонированию голоса, генераторам изображений, видеоприложениям и многому другому. Благодаря одному такому приложению я имел сюрреалистический опыт наблюдать за тем, как произношу речь на безупречном китайском, несмотря то, что я не говорю по-китайски, и движения губ точно соответствовали тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей — и потенциальных опасностей — ИИ», — сказал Гутерреш.
Генсек ООН отметил, что искусственный интеллект может способствовать чрезвычайному прогрессу человечества. В частности, ИИ мог бы расширить масштабы работы правительств, гражданского общества и ООН, от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций и до внедрения услуг здравоохранения и образования.
Гутерреш обратился в Консультативный орган, чтобы до конца года подготовить рекомендации по использованию ИИ, определить риски, которые он несет, а также возможности, которые создает эта технология.
Рекомендации Консультативного органа используют для подготовки к Саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного Глобального цифрового договора.
Первое заседание Органа пройдет 27 октября 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
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