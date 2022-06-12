В октябре Украине может не хватить складских помещений для хранения урожая, — Шмыгаль — Finance.ua
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В октябре Украине может не хватить складских помещений для хранения урожая, — Шмыгаль

Сегодня 04:24Аграрный рынок
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В октябре Украине может не хватить складских помещений для хранения урожая, — ШмыгальВ октябре Украине может не хватить складских помещений для хранения урожая, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Федеральным министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Среди прочего стороны обсудили новую экономическую стратегию Украины и военную блокаду россией украинских портов.
Об этом украинский премьер сообщил в Telegram.
Шмыгаль рассказал Оздемиру о новой экономической стратегии Украины, которая состоит из ряда программ, в частности, поддержки перерабатывающей и аграрной промышленности.
«Предоставление грантов малым и средним предпринимателям на развитие этих отраслей стало бы сильным толчком для украинской экономики. Не менее важно поскорее восстановить инфраструктуру в освобожденных регионах, чтобы обеспечить нормальную логистику и работу предприятий. Рассчитываем, что Германия всесторонне присоединится к восстановлению Украины», — говорится в сообщении.
Также поднимались вопросы военной блокады россией украинских портов и продовольственного кризиса, угрожающего миру вследствие этого. Шмыгаль подчеркнул, что агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве несколько дней назад.
«По предварительным оценкам, в октябре нам может не хватить складских помещений для хранения урожая — для 10-15 млн тонн. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценна и своевременна», — добавил премьер-министр.
В частности, по его словам, Украина может внести существенный вклад в экономическое развитие Европы, гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению «зеленого» перехода и цифровизации Европы.
По материалам: Діло
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