В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое — Finance.ua

В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое Сегодня 21:30 — Энергетика

В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое

В октябре по сравнению с сентябрем Украина уменьшила импорт электроэнергии в 2,4 раза до 181 тыс. МВт-час. По сравнению с октябрем 2023 г. импорт электроэнергии вырос в 9,5 раза.

Об этом пишет издание ExPro.

По информации профильного издания, больше всего электроэнергии в октябре было импортировано из Венгрии — 32,8% от общего объема. На втором месте — Словакия с долей 25,4%, а на третьем — Румыния с долей 24,8%.

В октябре объем импорта электроэнергии сократился по всем направлениям, больше всего из Польши (на 77%).

Напомним, в сентябре по сравнению с августом Украина снизила импорт электроэнергии на 7,5% до 438 тыс. МВт-час.

В 2024 году Украина больше всего импортировала электроэнергии в июне и июле — 858,3 тыс. МВт-ч и 837,8 тыс. МВт-ч соответственно.

НВ По материалам:

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