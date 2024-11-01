В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое — Finance.ua
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В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое

Энергетика
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В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое
В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое
В октябре по сравнению с сентябрем Украина уменьшила импорт электроэнергии в 2,4 раза до 181 тыс. МВт-час. По сравнению с октябрем 2023 г. импорт электроэнергии вырос в 9,5 раза.
Об этом пишет издание ExPro.
По информации профильного издания, больше всего электроэнергии в октябре было импортировано из Венгрии — 32,8% от общего объема. На втором месте — Словакия с долей 25,4%, а на третьем — Румыния с долей 24,8%.
В октябре объем импорта электроэнергии сократился по всем направлениям, больше всего из Польши (на 77%).
В октябре импорт электроэнергии упал более чем вдвое
Напомним, в сентябре по сравнению с августом Украина снизила импорт электроэнергии на 7,5% до 438 тыс. МВт-час.
В 2024 году Украина больше всего импортировала электроэнергии в июне и июле — 858,3 тыс. МВт-ч и 837,8 тыс. МВт-ч соответственно.
По материалам:
НВ
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