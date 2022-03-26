В оккупированном Бердянске прекращают работу несколько банков - СМИ — Finance.ua
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В оккупированном Бердянске прекращают работу несколько банков - СМИ

Сегодня 11:25Фондовый рынок
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Запорожская областная военная администрация заявила, что по имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений.
Об этом говорится в сообщении.
По имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений: Альфабанк, Ощадбанк, Аваль.
Также сообщается, что пока будут работать: «ПриватБанк» (суббота и воскресенье выходной), «А-банк», «ТАС банк», «Укргазбанк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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