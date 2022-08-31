В ОГТСУ рассказали, сколько газа уже накопили в хранилищах — Finance.ua
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В ОГТСУ рассказали, сколько газа уже накопили в хранилищах

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На конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа.
Об этом сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября, по прогнозным расчетам, будет около 14,4 млрд кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось», — рассказал он.
В то же время, по словам Макогона, фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, так что дополнительные объемы импорта будут целесообразны.
«Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту объемом 54 млн кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из „Нафтогаза“ смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа», — добавил глава ОГТСУ.
По материалам:
Економічна Правда
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