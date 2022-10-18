В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине — Finance.ua
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В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине

Энергетика
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Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.
Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона.
«У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения не будет», — сказал он.
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По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. «Прежде всего, в Житомирской области один из объектов разрушен», — сказал он и добавил, в Житомире сейчас отсутствует электричество и вода.
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Тимошенко сообщила, что также пострадали объекты инфраструктуры в Николаеве и Днепре.
«По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение», — сказал он и добавил, что скоро воду и свет восстановят.
По его словам, в Украине «в ближайшем будущем будут трудные времена» и возможны веерные отключения электроэнергии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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