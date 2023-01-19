В Офисе президента поддержали достройку ВЭС — УВЕА Сегодня 11:15 — Энергетика

Офис Президента Украины поддерживает достройку ветровых электростанций, строительство которых остановилось в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом говорится в сообщении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

«В своем ответе на обращение профильных ассоциаций сектора ВИЭ от 9 января 2023 года заместитель Руководителя ОП Ростислав Шурма подчеркнул, что «учитывая важность поднятого вопроса Кабинета Министров предложено обеспечить должное сопровождение указанного законопроекта в парламенте для ускорения его рассмотрения и принятия Верховной Радой», — подчеркнули в УВЭА.

В частности, с апреля прошлого года УВЕА неоднократно призывало Правительство и Парламент принять закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию ветроэнергетических мощностей по «зеленому» тарифу, строительство которых остановилось из-за полномасштабного вторжения россии.

Отмечается, что в ноябре Министерство энергетики зарегистрировало законопроект № 8191 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о продлении срока ввода в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики по договорам купли-продажи электрической и энергии по „зеленому“ тарифу, заключенным до 31 декабря 2019 года», но с тех пор он не рассматривался даже в профильном комитете. Поэтому Ассоциация обратилась с письмом в Офис Президента с просьбой посодействовать рассмотрению этой законодательной инициативы.

Напомним, глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности «зеленой» энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом «зеленой» энергетики для Евросоюза.

Обозреватель По материалам:

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