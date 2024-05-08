В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз — Finance.ua
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В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз

Казна и Политика
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В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз
В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз
Кабинет Министров увеличил субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, пострадавшей от российских обстрелов.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам Украины было направлено 35,5 млрд гривен.
В Государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в прошлом году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Ожидается, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.
По материалам:
РБК-Україна
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