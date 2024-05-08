В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз — Finance.ua

В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз Сегодня 16:23 — Казна и Политика

В одной из областей Украины размер субсидии повысили в пять раз

Кабинет Министров увеличил субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, пострадавшей от российских обстрелов.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

«Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам Украины было направлено 35,5 млрд гривен.

В Государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в прошлом году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Ожидается, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

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