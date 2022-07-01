В одном из городов Польши отменили бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua
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В одном из городов Польши отменили бесплатный проезд для украинцев

Личные финансы
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В одном из городов Польши отменили бесплатный проезд для украинцев
В одном из городов Польши отменили бесплатный проезд для украинцев
С 1 июля во Вроцлаве отменяют льготы для украинских переселенцев, прибывших в Польшу с 24 февраля.
Как сообщает inPoland, граждане Украины больше не смогут пользоваться трамваями и автобусами во Вроцлаве на бесплатной основе. Купить билеты можно будет в терминале или позаботиться о наличии UrbanCard и купить проездной.
Обычный билет, действующий 30 мин., стоит 4,6 зл. (около 34 грн), проездной на месяц на все линии стоит 110 зл. (ориентировочно 800 грн).
Отметим, что бесплатный проезд для украинских переселенцев во Вроцлаве был введен еще в конце февраля до конца мая, через месяц его продлили до 30 июня, впоследствии городской совет города решил отказаться от такой практики.
Кроме того, с 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.
Гражданам Украины без исключения придется покупать билет за полную стоимость. До 30 июня граждане Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity только в городах на восточной границе.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам:
Сьогодні
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