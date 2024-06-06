В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн — Finance.ua

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. Руководитель совместно с подчиненным требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов за помощь избежать депортации.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Работники ГБР совместно с СБУ уведомили о подозрении начальника управления миграционного контроля ГУ ГТС Украины в Одесской области и сотрудника этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине», — говорится в сообщении.
За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который находится в Украине.
У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.
Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.
Два работника ГМС уведомлены о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.
Чиновникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления — 70 млн грн, сотруднику — 7 млн грн.
По месту работы и проживания должностных лиц проведены обыски и выявлены деньги, в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя, по предварительным оценкам, стоят около 3 млн грн.
Среди прочего, у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных участков, другие дома и магазины.
Согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.
Решается вопрос дополнительной квалификации по незаконному обогащению (ст. 368−5 и 366−2 УК Украины).
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