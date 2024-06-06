В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн

Криминал
0
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. У них нашли имущества почти на 150 млн грн, Фото: ДБР
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. Руководитель совместно с подчиненным требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов за помощь избежать депортации.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Работники ГБР совместно с СБУ уведомили о подозрении начальника управления миграционного контроля ГУ ГТС Украины в Одесской области и сотрудника этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине», — говорится в сообщении.
За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который находится в Украине.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.
Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.
Два работника ГМС уведомлены о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.
Чиновникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления — 70 млн грн, сотруднику — 7 млн ​​грн.
По месту работы и проживания должностных лиц проведены обыски и выявлены деньги, в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя, по предварительным оценкам, стоят около 3 млн грн.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Среди прочего, у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных участков, другие дома и магазины.
Согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.
Решается вопрос дополнительной квалификации по незаконному обогащению (ст. 368−5 и 366−2 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.