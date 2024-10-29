В одесском областном МСЭК разоблачили масштабную схему — Finance.ua
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В одесском областном МСЭК разоблачили масштабную схему

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Правоохранители разоблачили группу врачей, которые помогали уклонистам получать медицинские документы, что позволяло медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) признавать их «непригодными». Стоимость «услуги» составляла от шести до 12 тысяч долларов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
Весной 2024-го врач «Одесской областной клинической больницы» начал предоставлять «платные услуги» уклонистам. В частности, к своей схеме он привлек еще 12 врачей из разных заведений города, чиновников «Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы» и их родственников.
Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение истории болезни, даже делали снимки МРТ. В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления. группы инвалидности", — добавляет ГБР.
Стоимость «услуг» составляла от шести до 12 тысяч долларов. Цена зависела от сложности диагноза и инвалидности.
В настоящее время уже было установлено 42 уклониста, которые воспользовались этой схемой
В общей сложности правоохранители провели 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Была изъята медицинская документация, более 80 тысяч долларов наличными и три автомобиля премиум-класса.
По материалам:
РБК-Україна
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