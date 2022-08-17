В Одессе врачи и чиновники выдавали справки о непригодности к армии за 7000 долларов — Finance.ua

В Одессе врачи и чиновники выдавали справки о непригодности к армии за 7000 долларов Сегодня 17:21 — Криминал

В Одесской области разоблачена схема для выезда за границу военнообязанных.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена группа лиц по факту незаконной переправки граждан через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, они подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7000 долларов США предлагали помощь в незаконном пересечении границы.

За эту сумму врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности к военной службе из-за якобы существующих заболеваний.

Правоохранители задержали двух человек во время выдачи поддельных документов. По месту работы и проживания задержанных проводятся обыски, принимаются меры по установлению их сообщников, а также лиц, безосновательно признанных непригодными к военной службе.

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