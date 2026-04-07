0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе внедряют трудовую повинность: что это значит

В Одессе внедряют трудовую повинность: что это значит
В Одессе внедряют трудовую повинность: что это значит
Одесская городская военная администрация вводит для местных жителей трудовую повинность.
Такое распоряжение «О введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения на территории г. Одессы» подписала исполняющая обязанности главы МВА Надежда Задорожная.

Что это значит

Внедрение трудовой повинности происходит по согласованию с оперативным командованием «Південь».

Цель

Привлечение трудоспособных людей к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения, которые носят оборонный характер и направлены на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения города. Также это касается работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обстрелов.

В списке

  • Ремонтно-восстановительные работы на объектах обеспечения жизнедеятельности города,
  • строительство защитных сооружений гражданской защиты,
  • создание простейших укрытий, противооползневых,
  • противопаводковых, противоселевых,
  • противолавинных и других инженерных сооружений специального назначения
  • ремонт и строительство жилых помещений,
  • погрузочно-разгрузочные работы, проводимые на железной дороге, в портах, фасовка
  • Доставка гуманитарной помощи и мероприятия, связанные с поддержанием общественного порядка.

Справка Finance.ua:

  • В документе ссылаются на Указы президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», от 15 октября 2025 г. № 789/2025 «Об образовании военной администрации», и Закон Украины «О правовом режиме военного положения» и т. д.
Finance.ua
Место для вашей рекламы
