В Одессе скоро откроют McDonald's — Finance.ua

В Одессе скоро откроют McDonald's Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

После возвращения к работе в ряде украинских городов сеть фаст-фудов McDonald’s вскоре откроется и в Одессе. Как сообщает местный Telegram-канал «Думская», ресторан снова откроет свои двери для посетителей уже весной.

«Мак откроется в... Согласно данным „Думской“, McDonald’s в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал», — говорится в посте Telegram-канала

Отметим, что эта сеть фаст-фудов приостановила свою работу в Одессе сразу после начала полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года.

Не только в Одессе, но и по всей Украине сеть ресторанов приостановила свою деятельность после начала полномасштабного вторжения.

Летом Украина вела переговоры по открытию McDonald’s, однако вернуться к работе фаст-фуду удалось только в сентябре. 20 сентября открылись первые три ресторана в столице, однако работали они только на доставку — это повлекло за собой большой коллапс и блокировку системы заказов.

Доходило даже до того, что люди спекулировали на заказах и продавали бургеры по несколько тысяч гривен.

Следующим городом после Киева стал Львов. Впоследствии ресторан открылся в Тернополе, Ровно, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске и многих городах Украины.

😎 Кстати, у Finance.ua💗 появилась своя страница. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛кошелька. 👇

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.