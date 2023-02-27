В Одессе скоро откроют McDonald's — Finance.ua
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В Одессе скоро откроют McDonald's

Фондовый рынок
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После возвращения к работе в ряде украинских городов сеть фаст-фудов McDonald’s вскоре откроется и в Одессе. Как сообщает местный Telegram-канал «Думская», ресторан снова откроет свои двери для посетителей уже весной.
«Мак откроется в... Согласно данным „Думской“, McDonald’s в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал», — говорится в посте Telegram-канала.
Отметим, что эта сеть фаст-фудов приостановила свою работу в Одессе сразу после начала полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года.
Не только в Одессе, но и по всей Украине сеть ресторанов приостановила свою деятельность после начала полномасштабного вторжения.
Летом Украина вела переговоры по открытию McDonald’s, однако вернуться к работе фаст-фуду удалось только в сентябре. 20 сентября открылись первые три ресторана в столице, однако работали они только на доставку — это повлекло за собой большой коллапс и блокировку системы заказов.
Доходило даже до того, что люди спекулировали на заказах и продавали бургеры по несколько тысяч гривен.
Следующим городом после Киева стал Львов. Впоследствии ресторан открылся в Тернополе, Ровно, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске и многих городах Украины.
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По материалам:
УНІАН
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