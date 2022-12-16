В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов — Finance.ua

В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов Сегодня 17:35 — Криминал

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе заблокировали канал незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста под видом моряков иностранных судов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации нелегальной перевозки причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам выехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница обеспечивала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от обстоятельств и срочности рейса.

Сообщается, что для реализации схемы злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Мужчина встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за побег за границу.

Еще одним участником группы был руководитель местного учебного центра моряков, пользовавшийся собственными связями в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья. Готовый пакет фейковых документов клиенты получали от курьера.

Економічна Правда По материалам:

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