В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов

Криминал
44
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе заблокировали канал незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста под видом моряков иностранных судов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к организации нелегальной перевозки причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам выехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.
Для этого злоумышленница обеспечивала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от обстоятельств и срочности рейса.
Сообщается, что для реализации схемы злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Мужчина встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за побег за границу.
Еще одним участником группы был руководитель местного учебного центра моряков, пользовавшийся собственными связями в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья. Готовый пакет фейковых документов клиенты получали от курьера.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.