В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр, работавший под видом международного инвестиционного холдинга (фото) — Finance.ua

В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр, работавший под видом международного инвестиционного холдинга (фото) Сегодня 12:33 — Криминал

В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр, работавший под видом международного инвестиционного холдинга (фото)

в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки. Правоохранители задержали 3 руководителей и 14 участников преступной организации, создавших масштабный колл-центр. Они под предлогом вложения средств

Об этом сообщает Офис генпрокурора и областное управление полиции Одесской области.

По данным следствия, участники организованной группы звонили гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации — «служба безопасности», «отдел холодников» и «отдел Тим-лидеров». Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников, сообщили в прокуратуре.

Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составил 150−200 тыс долл. США, из которого до 100 тыс. долл. США уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс. долл. США — на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тыс. долл. США в месяц, которое мошенники меняли каждые 3−4 месяца с целью конспирации.

Правоохранители провели около 30 обысков. Изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т. д.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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