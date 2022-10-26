В очереди более 170 судов: Зеленский назвал недостойными попытки россии затормозить работу зернового коридора — Finance.ua

В очереди более 170 судов: Зеленский назвал недостойными попытки россии затормозить работу зернового коридора Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский считает недостойными действия россии в попытке затормозить экспорт украинского зерна в страны Азии и Африки.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

«Согласились с господином президентом в том, что роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности должна только усиливаться, и для этого нужно сохранить и расширить экспортную зерновую инициативу, обеспечивающую поставки продовольствия из наших портов», — заявил Зеленский.

«Уже около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах спасены от угрозы голода, провоцируемого Российской Федерацией. Считаю абсолютно недостойными российские попытки затормозить такие поставки продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов, вынужденных ожидать ежедневно, в течение недели и более, выполнения контрактных обязательств», — заявил Зеленский.

Он сказал, что в такой очереди зафиксировано более 170 судов.

Зеленский поблагодарил Германию и всех партнеров Украины, которые поддерживают сохранение и расширение экспортной зерновой инициативы.

«Мы должны совместно не позволить россии каким-либо образом сорвать этот экспорт», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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