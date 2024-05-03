Нужно ли ограниченно пригодным проходить повторный медосмотр — ответ Минздрава Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Гражданам Украины со статусом «ограниченно пригоден» к военной службе уже сейчас бежать в территориальный центр комплектования не нужно — следует дождаться вызова на повторное прохождение медкомиссии.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Украины по цифровизации Мария Карчевич.

«Должна быть повестка, то есть приглашение от центра комплектования. А дальше человек должен явиться. И он будет направлен на повторный осмотр. И уже там будет принято решение о пригодности или непригодности. Теперь будет три категории: пригодный к военной службе, непригодный, а также временно непригоден с пересмотром через 6−12 месяцев», — отметила она.

Что касается последней категории, то речь идет о ситуации, когда человек сейчас находится на лечении.

«Соответственно, когда он завершит лечение, тогда снова проходит ВВК», — уточнила заместитель министра.

Справка Finance.ua:

в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько новых законов о мобилизации, в частности о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№ 10 313), которым отменяется статус «ограниченно подходящий»;

соответственно, с 4 мая текущего года все граждане Украины, ранее признанные «ограниченно пригодными», обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе. Закон устанавливает для прохождения повторной ВВК 9-месячный срок.

УНІАН По материалам:

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