В ноябре замедлилось пополнение парка электромобилей: названо самое популярное авто — Finance.ua

В ноябре замедлилось пополнение парка электромобилей: названо самое популярное авто Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

В течение ноября украинцы приобрели и зарегистрировали 1447 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

По отношению к предыдущему месяцу пополнение парка электромобилей замедлилось, от октябрьского результата отставание составило 10%.

Однако по сравнению с ноябрем в прошлом году спрос на электрические авто вырос почти на 60%. В ноябре почти 15 тыс. подержанных легковушек пополнили автопарк Украины.

За месяц в Украине было реализовано почти полтысячи коммерческих автомобилей. Основную массу зарегистрированных в октябре электромобилей составили легковые автомобили — 1383 шт. (278 новых и 1105 б/у).

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 248 авто.

Второй результат у VOLKSWAGEN ID.4 — 207 шт.

На третьем месте TESLA Model 3 — 129 шт.

Четвертая по популярности модель — Volkswagen e-Golf (84 шт.). Замыкает топ-5 рынка электромобилей — TESLA Model Y, в зачете которой 75 регистраций в ноябре.

Электрических коммерческих автомобилей в прошлом месяце было зарегистрировано 64 шт. (1 новый). В этом сегменте первенство традиционно за RENAULT Kangoo ZE — 30 шт.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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