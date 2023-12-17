В ноябре Украина отправила на экспорт 3,7 тыс. тонн яиц — Finance.ua

В ноябре Украина отправила на экспорт 3,7 тыс. тонн яиц Сегодня 04:18 — Казна и Политика

Украина в январе-ноябре 2023 года отправила на экспорт 46,2 тыс. тонн яиц, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт за 11 месяцев этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $57,7 млн.

В частности, в ноябре на экспорт ушло 3,7 тыс. тонн яиц, что позволило заработать 3,9 млн долларов.

Главными покупателями украинских яиц в январе-ноябре 2023 года были Сингапур (19,8%), Польша (17,8%), а также Нидерланды (15,4%).

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