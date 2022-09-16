В ноябре Украина должна выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии — Зеленский Сегодня 04:57 — Технологии&Авто

Украина продолжает свое движение к полноправному членству в Европейском Союзе, реализуя каждую деталь совместных договоренностей между ЕС и Украиной. Уже в ноябре Украина должна выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству. Уже в ноябре должны выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции». А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры по членству. С украинской стороны будет сделано все для этого", — сказал президент.

Он добавил, что Украина также рассматривает как элементы сближения режим внутреннего рынка ЕС для Украины, «как объединение нашей институциональной работы, например, на таможне — в совместном таможенном контроле между Украиной и странами ЕС. Уже работаем ради этого», — добавил президент.

В июне Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата при условии, что будут предприняты следующие шаги:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их порядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки порядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований, а также обеспечение надлежащей динамики судебных дел и вынесенных приговоров; завершение назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации определенного победителя конкурса и проведение процесса отбора и назначения на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF); принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

введение антиолигархического закона с целью ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным образом, с учетом будущего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;

преодоление влияния субъектов с корыстными интересами путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому медиарегулятору;

завершение реформы законодательной базы относительно национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и принятие немедленных и эффективных механизмов имплементации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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