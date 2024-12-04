В ноябре таможня перечислила в бюджет 51,3 миллиарда — Finance.ua

В ноябре таможня перечислила в бюджет 51,3 миллиарда Сегодня 07:17 — Казна и Политика

В прошлом месяце таможня выполнила индикативный показатель поступлений на 78,7%, направив в бюджет 51,3 млрд грн платежей.

«Благодаря стабильности функционирования украинского бизнеса в ноябре 2024 года в государственный бюджет поступило 51,3 млрд грн таможенных платежей. Эта сумма на 12,1 млрд грн превышает показатель аналогичного периода в прошлом году», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что индикативный показатель поступлений от таможни выполнен на 78,7%, что, прежде всего, обусловлено продолжением тенденции к уменьшению объемов импорта товаров в Украину.

На динамику перечислений также повлиял дальнейший рост количества предоставленных льгот по уплате таможенных платежей (по сравнению с октябрем текущего года сумма освобождений увеличилась на 1,7 млрд грн и составляет в целом 22,5 млрд грн; по сравнению с ноябрем прошлого года сумма предоставленных льгот увеличилась на 60%).

Кроме того, наблюдается снижение фактических объемов облагаемого налогом импорта, в частности, бюджетоформирующих товаров, а также имели место случаи блокирования польскими протестующими пунктов пропуска на границе и препятствования пропуску грузовых транспортных средств на въезд в Украину.

Укрінформ По материалам:

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