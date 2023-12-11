В ноябре население купило валюты на $374,7 млн ​​больше, чем продало — Finance.ua

В ноябре население купило валюты на $374,7 млн ​​больше, чем продало Сегодня 15:40 — Валюта

В ноябре население купило валюты на $374,7 млн ​​больше, чем продало

В ноябре население купило валюты на 374,7 млн ​​долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка

На наличном валютном рынке в ноябре чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В ноябре украинцы продали валюты на 1 338,6 млн долларов в эквиваленте, а купили на 1 713,3 млн долларов в эквиваленте.

НБУ с 21 июля скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,5686 UAH/USD.

С 6 августа 2022 года Национальный банк отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального.

Кроме того, Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2022 года население купило валюты на 1 009,5 млн долларов больше, чем продало.

В 2021 году население продало валюты на 1 214,7 млн долларов больше, чем купило.

В 2020 году объем продаж наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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