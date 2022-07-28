В новых смартфонах Nokia больше не будет камер ZEISS (фото) — Finance.ua

В новых смартфонах Nokia больше не будет камер ZEISS (фото) Сегодня 05:30 — Фондовый рынок

Будущие смартфоны Nokia больше не будут оснащаться камерами под брендом ZEISS, как это было за последние пять лет. Компания HMD Global, выпускающая устройства Nokia, подтвердила завершение сотрудничества с ZEISS.

Фактически отношения между двумя компаниями закончились в 2021 году, однако только сейчас HMD Global официально это подтвердила. Кстати, взаимное упоминание о брендах исчезло с официальных сайтов обеих компаний.

«После длительного и успешного сотрудничества ZEISS и HMD Global решили не продлевать договор о партнерстве, включавшем сотрудничество в области технологий обработки изображений с использованием бренда ZEISS в смартфонах Nokia», — говорится в заявлении компании ZEISS.

Последним смартфоном HMD Global с логотипом ZEISS стал Nokia XR20. Обе стороны не называют причины, по которой они не захотели продолжить сотрудничество. Кроме того, неясно, было ли это взаимным решением. Камера никогда не являлась ключевой особенностью смартфонов Nokia под управлением HMD Global. Однако компании добилась успеха в этом направлении, выпустив на рынок очень удобный камерофон Nokia 9 PureView.

Следует отметить, что в прошлом Nokia также сотрудничала с ZEISS. Первым телефоном, в разработке которого участвовали обе компании, был Nokia N90 2005 года выпуска. Эксперимент оказался столь удачным, что потом на свет появились Nokia N95, Nokia 808 PureView и целая серия Nokia Lumia с отличными камерами.

HMD Global возобновила сотрудничество с ZEISS в 2017 году и начала использовать оптику немецкой компании в смартфонах Nokia 8.3 5G и Nokia 9 PureView.

В настоящее время оптику ZEISS можно увидеть в смартфонах Vivo, обе компании сотрудничают с 2020 года. Вполне возможно, что немецкий бренд поделится своими наработками и с другими Android-производителями в ближайшем будущем.

Portaltele По материалам:

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