В Украине состоялась пилотная выдача аграрной ноты — Finance.ua
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В Украине состоялась пилотная выдача аграрной ноты

Фондовый рынок
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В Украине состоялась пилотная выдача аграрной ноты
В Украине состоялась пилотная выдача аграрной ноты
Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии. Это знаковое событие для введения этого финансового инструмента на рынках капитала.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что первую аграрную ноту выдало ООО «Агрофирма-Горизонт» из Хмельницкой области, а ее первым владельцем стало ООО «АП Импорт» Группы компаний «Агропросперис», выступив в роли кредитора. Счет в ценных бумагах кредитора обслуживается депозитарным учреждением АО Райффайзен Банк.
«Запуск аграрных нот является важным этапом развития и диджитализации рынков капитала. Мы приложили максимум усилий для создания прозрачной и эффективной системы обращения этого инструмента. Первый выпуск подтвердил готовность рынка к изменениям, но также обозначил аспекты, которые необходимо доработать для полной функциональности инструмента», — отметил Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.
Процесс сопровождался ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НГУ), являющимся держателем Реестра аграрных нот, а также экспертной командой IFC в рамках проекта «Развитие доступа агросектора Украины к рынкам капитала», который внедряется в партнерстве со Швейцарской конфедерацией.

Справка Finance.ua:

  • Аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, которая существует в электронной форме в виде аккаунта в депозитарной системе и отображается в Реестре аграрных нот.
  • Этот инструмент позволяет агропроизводителям привлекать финансирование под залог будущей сельскохозяйственной продукции, способствуя развитию рынков капитала в агросекторе.
  • Реестр аграрных нот ведется ПАО «Национальный депозитарий Украины», который обеспечивает надежный учет всех выданных аграрных нот. Он позволяет проводить операции с аграрными нотами как на организованном, так и вне организованных рынков капитала и способствует привлечению инвесторов в агросектор.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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