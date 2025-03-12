Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма — Finance.ua
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Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма

Фондовый рынок
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Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма
Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма
Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник после повышения учетной ставки Нацбанком с 14,5% до 15,5% годовых повысило ставки отсекания по рыночным бумагам с погашением через 16 и 27 месяцев на 0,5 процентного пункта 7,5% 3,5.
Согласно данным на сайте Минфина, спрос на этих аукционах вырос по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 и 6,3 раза — соответственно до 2,16 млрд грн и 3,8 млрд грн (здесь и дальше по номиналу), хотя все равно был меньше предложения в 5 млрд грн на каждом из аукционов.
Некоторые покупатели надеялись на большее повышение ставки, но Минфин отказал им и отклонил 6 из 30 заявок на покупку 16 месячных облигаций по ставкам до 16,85% на сумму 1,8 млрд грн на 5 из 36 заявок на покупку 27-мес. облигаций по ставкам до 17,95% на сумму 0,76 млрд грн.
Что касается аукциона по продаже облигаций с погашением через 3,5 года, который со вторника включен в перечень бенчмарк-ОВГЗ для формирования обязательных резервов, то на нем благодаря высокому спросу банков Минфину удалось даже снизить ставку отсекания на 0,1 п.п. — до 15,89% годовых.
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Из 40 поданных заявок на общую сумму 22,34 млрд грн по ставкам до 16,5% было полностью или частично удовлетворено 26, что позволило разместить все облигации на 5 млрд грн и довести объем этого выпуска до целевого размера в 20 млрд грн.
В результате всего на трех аукционах в этот вторник Минфин привлек 8,54 млрд грн по сравнению с 6,67 млрд грн неделю назад.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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