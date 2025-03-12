Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма — Finance.ua

Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма Сегодня 15:25 — Фондовый рынок

Минфин поднял ставки по рыночным облигациям внутреннего госзайма

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник после повышения учетной ставки Нацбанком с 14,5% до 15,5% годовых повысило ставки отсекания по рыночным бумагам с погашением через 16 и 27 месяцев на 0,5 процентного пункта 7,5% 3,5.

Согласно данным на сайте Минфина, спрос на этих аукционах вырос по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 и 6,3 раза — соответственно до 2,16 млрд грн и 3,8 млрд грн (здесь и дальше по номиналу), хотя все равно был меньше предложения в 5 млрд грн на каждом из аукционов.

Некоторые покупатели надеялись на большее повышение ставки, но Минфин отказал им и отклонил 6 из 30 заявок на покупку 16 месячных облигаций по ставкам до 16,85% на сумму 1,8 млрд грн на 5 из 36 заявок на покупку 27-мес. облигаций по ставкам до 17,95% на сумму 0,76 млрд грн.

Что касается аукциона по продаже облигаций с погашением через 3,5 года, который со вторника включен в перечень бенчмарк-ОВГЗ для формирования обязательных резервов, то на нем благодаря высокому спросу банков Минфину удалось даже снизить ставку отсекания на 0,1 п.п. — до 15,89% годовых.

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Из 40 поданных заявок на общую сумму 22,34 млрд грн по ставкам до 16,5% было полностью или частично удовлетворено 26, что позволило разместить все облигации на 5 млрд грн и довести объем этого выпуска до целевого размера в 20 млрд грн.

В результате всего на трех аукционах в этот вторник Минфин привлек 8,54 млрд грн по сравнению с 6,67 млрд грн неделю назад.

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