В новых смартфонах Google не будет разъема под SIM-карту — Finance.ua

В новых смартфонах Google не будет разъема под SIM-карту
Версия новых смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro для некоторых стран не будет иметь лотка для физических SIM-карт.
Об этом сообщает дата-майнер и инсайдер Мишаал Рахман.
По словам Рахмана, на это указывают два факта. Во-первых, рендеры Pixel 8 и 8 Pro, опубликованные OnLeaks и изданием SmartPrix, — на них не видно выреза в корпусе под лоток. При этом рендеры OnLeaks обычно крайне точные. Во-вторых, недавно Google анонсировала разработку технологии, позволяющей форматировать физическую SIM-карту в eSIM, а также перезаписывать eSIM с устройства на устройство.
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Машаал считает, что версии Pixel 8 и 8 Pro без лотка для физической SIM карты выйдут как минимум в США. Для других стран разрабатываются устройства, поддерживающие классические SIM-карты. На это, по словам инсайдера, указывает по меньшей мере одна утечка видео с Pixel 8 Pro, на которой можно рассмотреть лоток.
«Google имеет смысл отказаться от лотка для SIM-карты в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, по крайней мере, в моделях для США. Apple уже поступила аналогичным образом в серии iPhone», — написал Машаал.
Анонс смартфонов Pixel 8 и 8 Pro ожидается в октябре 2023 года.
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