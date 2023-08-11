Google анонсировал запуск бета-версии электронной подписи для Google Docs и Google Drive — Finance.ua

Google анонсировал запуск бета-версии электронной подписи для Google Docs и Google Drive
Компания Google объявила о бета-версии новой функции электронной подписи в Google Workspace, которая предназначена для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса как способ легкого сбора и отслеживания цифровых подписей прямо в документе без печати, сканирования и отправки по электронной почте.
«Чтобы упростить этот рабочий процесс, мы интегрируем электронные подписи в Google Docs, позволяя запрашивать и добавлять подписи к официальным контрактам непосредственно в документах», — написала компания в блоге, анонсируя новую функцию. Для этого нужно только добавить поле электронной подписи, пишет TechCrunch.
Кроме того, в этом году компания планирует добавить другие возможности:
- работать с несколькими подписчиками,
- отправлять документы людям за пределами Google Workspace,
- получить электронную подпись в pdf документе,
- отчет о контрольном журнале для отслеживания подписей.
Компания бесплатно введет новую функцию для пользователей Workspace в течение следующих 15 дней. Чтобы воспользоваться новой функцией, администраторы Workspace должны подать заявку на бета-версию.
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