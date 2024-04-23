В новом сезоне Украина останется лидером на рынке подсолнечного масла — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В новом сезоне Украина останется лидером на рынке подсолнечного масла

Аграрный рынок
10
Украина и россия традиционно остаются ключевыми производителями подсолнечника и подсолнечного масла в мире. С началом войны озвучивались негативные сценарии по поводу перспектив Украины и потери первенства в торговле подсолнечным маслом. Однако на сегодняшний день реализуется более положительный сценарий.
Так, согласно оценкам МСХ США, доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом в 2023/24 МГ составит почти 41%, россии — 30%.
Экспорт масла (прогноз 2023/24 МГ):
  • Украина — (-3% к 2022/23 МГ, существует вероятность достижения более высокого показателя, учитывая существование временного морского коридора).
  • россия — (+10%, три сезона подряд происходит увеличение экспорта).
Большую часть сезона подсолнечное масло выигрывало ценовую конкуренцию в соевом и пальмовом масле.
Текущий прогноз урожая от УкрАгроКонсалта для Украины выглядит более оптимистично, чем для россии. А именно, базируется на расширении посевных площадей, что даже в условиях получения средней урожайности обеспечит прирост урожая почти на 2% и экспорт подсолнечного масла не ниже текущего года.
россия в очередной раз заявляет о сокращении посевных площадей подсолнечника (-2% к 2023/24 МГ). И, похоже, именно в новом сезоне существуют все предпосылки для реализации этого сценария, учитывая повышенный интерес аграриев к выращиванию сои, рапса и льна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ukragroconsult
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.