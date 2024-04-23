В новом сезоне Украина останется лидером на рынке подсолнечного масла — Finance.ua

В новом сезоне Украина останется лидером на рынке подсолнечного масла Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Украина и россия традиционно остаются ключевыми производителями подсолнечника и подсолнечного масла в мире. С началом войны озвучивались негативные сценарии по поводу перспектив Украины и потери первенства в торговле подсолнечным маслом. Однако на сегодняшний день реализуется более положительный сценарий.

Так, согласно оценкам МСХ США, доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом в 2023/24 МГ составит почти 41%, россии — 30%.

Экспорт масла (прогноз 2023/24 МГ):

Украина — (-3% к 2022/23 МГ, существует вероятность достижения более высокого показателя, учитывая существование временного морского коридора).

россия — (+10%, три сезона подряд происходит увеличение экспорта).

Большую часть сезона подсолнечное масло выигрывало ценовую конкуренцию в соевом и пальмовом масле.

Текущий прогноз урожая от УкрАгроКонсалта для Украины выглядит более оптимистично, чем для россии. А именно, базируется на расширении посевных площадей, что даже в условиях получения средней урожайности обеспечит прирост урожая почти на 2% и экспорт подсолнечного масла не ниже текущего года.

россия в очередной раз заявляет о сокращении посевных площадей подсолнечника (-2% к 2023/24 МГ). И, похоже, именно в новом сезоне существуют все предпосылки для реализации этого сценария, учитывая повышенный интерес аграриев к выращиванию сои, рапса и льна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ukragroconsult По материалам:

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