В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт

Финтех и Карты
22
В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт
В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт
Согласно данным Coin Metrics, в 2022 году расчеты в стейблкоинах достигли более 7 триллионов долларов США. Ожидается, что в конце года они составят около $8 триллионов. В это время самая карточная платежная сеть Visa обрабатывает примерно $12 триллионов в год.
В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт
Питер Джонсон, соучредитель компании по управлению хедж-фондами Brevan Howard Digital, заявил, что расчеты стейблкоинами уже превзошли платежные системы Mastercard и American Express. Кроме того, он предусмотрел, что в 2023 году объемы расчетов стейблкоинами на рынке превысят количество финансовых транзакций от Visa.
Эксперт также отметил, что в следующем году объем стейблкоинов, скорее всего, превысит совокупный объем всех четырех основных карточных сетей — Visa, Mastercard, AmEx и Discover. Джонсон подчеркнул, что при оценке ситуации он не учитывал объем торгов на централизованных биржах.
В ответ на прогноз аналитика Brevan Howard Digital многие пользователи Twitter отметили, что сравнение между криптовалютой и классической платежной системой не совсем корректно, поскольку следует различать лимиты кредитных карт и расчеты стейблкоинами. Транзакции с помощью кредитных карт обычно связаны с потребительскими расходами, тогда как криптоактивы, привязанные к фиатной валюте, преимущественно связаны с торговлей виртуальными монетами и децентрализованными финансами.
По информации CoinGecko, стейблкоины сейчас составляют около 16,5% от общей капитализации криптовалютного рынка или примерно $140 миллиардов. Доминантным активом остается Tether с общим предложением монет в $66,3 миллиарда. Правда, криптовалютные эксперты считают рыночную капитализацию токена USDT неоправданно высокой.

Банкротство FTX. Чему оно учит криптоинвесторов

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.