В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт — Finance.ua

В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт Сегодня 02:33 — Финтех и Карты

В новом году расчеты криптовалютой могут превысить использование платежных карт

Согласно данным Coin Metrics, в 2022 году расчеты в стейблкоинах достигли более 7 триллионов долларов США. Ожидается, что в конце года они составят около $8 триллионов. В это время самая карточная платежная сеть Visa обрабатывает примерно $12 триллионов в год.

Питер Джонсон, соучредитель компании по управлению хедж-фондами Brevan Howard Digital, заявил, что расчеты стейблкоинами уже превзошли платежные системы Mastercard и American Express. Кроме того, он предусмотрел, что в 2023 году объемы расчетов стейблкоинами на рынке превысят количество финансовых транзакций от Visa.

Эксперт также отметил, что в следующем году объем стейблкоинов, скорее всего, превысит совокупный объем всех четырех основных карточных сетей — Visa, Mastercard, AmEx и Discover. Джонсон подчеркнул, что при оценке ситуации он не учитывал объем торгов на централизованных биржах.

В ответ на прогноз аналитика Brevan Howard Digital многие пользователи Twitter отметили, что сравнение между криптовалютой и классической платежной системой не совсем корректно, поскольку следует различать лимиты кредитных карт и расчеты стейблкоинами. Транзакции с помощью кредитных карт обычно связаны с потребительскими расходами, тогда как криптоактивы, привязанные к фиатной валюте, преимущественно связаны с торговлей виртуальными монетами и децентрализованными финансами.

По информации CoinGecko, стейблкоины сейчас составляют около 16,5% от общей капитализации криптовалютного рынка или примерно $140 миллиардов. Доминантным активом остается Tether с общим предложением монет в $66,3 миллиарда. Правда, криптовалютные эксперты считают рыночную капитализацию токена USDT неоправданно высокой.

noworries По материалам:

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