В новогодний сезон выигрывайте в Moneyveo повербанк и iPhone — Finance.ua
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В новогодний сезон выигрывайте в Moneyveo повербанк и iPhone

Кредит&Депозит
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В новогодний сезон выигрывайте в Moneyveo повербанк и iPhone
В новогодний сезон выигрывайте в Moneyveo повербанк и iPhone
Традиционно к новогодним праздникам компания Манивео запускает для своих клиентов акцию с розыгрышем iPhone14 и повербанков. Десять счастливчиков получат последнюю модель желанного смартфона и внешний аккумулятор к нему.
Акция «Зацени новогодний подгон: повербанк + 14й iPhone!» продлится с 16 ноября по 31 декабря 2022 года. Поучаствовать в розыгрыше может любой клиент сервиса Moneyveo — как новый, так и постоянный.
Чтобы получить шанс стать счастливым обладателем подарка, нужно сделать следующее:
  1. Перейти по ссылке на специальную страницу: https://pidgon.moneyveo.com.ua
  2. В период акции оформить кредит Smart или Comfort на сумму от 3000 грн.
  3. Дождаться розыгрыша призов.
Розыгрыш состоится 9 января 2023 года рандомно. Видеозапись жеребьевки вы найдете на YouTube-странице Moneyveo. А имена счастливчиков будут опубликованы в разделе новостей на сайте сервиса. Также каждому победителю позвонят — чтобы поздравить и согласовать получение выигрыша.
Кстати, чем больше кредитов оформляет клиент в период действия акции, тем больше будет шансов на выигрыш.
Напомним, что финтех-компания Манивео известна своими яркими акциями для клиентов. Так, в сервисе за предыдущие годы уже разыгрывали кабриолет, поездку на Мальдивы, миллион гривен в рамках акции «Сейф» и пр. А в 2022 в рамках акции «Призы для козака ко Дню защитника!» компания подарила трем победителям сертификаты номиналом 50 000 грн каждый на приобретение туристического снаряжения, экипировки, тактической одежды и обуви, инструментов, товаров для охоты и рыбалки.
Акция действует с 16.11 по 31.12.2022 года по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.
Подробности на moneyveo.ua
Кредит «Смарт»: срок до 5 лет, сумма до 22 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых.
Кредит «Комфорт»: срок до 140 дней, сумма до 30 000 грн., реальная годовая процентная ставка от 313,94% годовых.
Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки — на https://moneyveo.ua/ru/confidentiality/#tariffs.
Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.
По материалам: Moneyveo
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