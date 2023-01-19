В Норвежском море открыли новое месторождение газа — Finance.ua

В Норвежском море открыли новое месторождение газа Сегодня 09:15 — Энергетика

В Норвежском море открыли новое месторождение газа

Компания Equinor с партнерами Wintershall Dea и Petoro открыла крупное месторождение газа на шельфе в Норвежском море.

Об этом говорится в пресс-релизе компании

По оценкам, залежи газового месторождения составляют от 2 млрд до 11 млрд кубометров. Открытие Obelix Upflank было сделано примерно в 23 километрах к югу от подводной разработки Irpa, связанной с платформой Aastad Hansteen и в 350 километрах к западу от города Саннесшеен.

Это позволит достаточно быстро ввести месторождение в эксплуатацию.

«Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2. Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к Irpa, для которой мы недавно представили план разработки и эксплуатации», — отметил старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Б. Хааланд.

Equinor отмечает, что это первая такая находка, сделанная на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Кроме того, это первые скважины, пробуренные согласно лицензии на добычу под управлением Equinor, полученной в 2020 году.

Irpa — это подводная разработка, которая связана с платформой Aastad Hansteen. Она продлит срок службы Aasta Hansteen на семь лет и будет способствовать большей активности на базе поставок в Саннесшеен, вертолетной базе в Брённойсунде и организации операций в Харстаде.

Укрінформ По материалам:

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