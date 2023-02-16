В НКРЭКУ рассказали о возможных перебоях с водой и дали советы украинцам — Finance.ua

В НКРЭКУ рассказали о возможных перебоях с водой и дали советы украинцам Сегодня 15:32 — Личные финансы

В НКРЭКУ рассказали о возможных перебоях с водой и дали советы украинцам

В Украине каждый город рискует на время остаться без водоснабжения. Такая ситуация произошла из-за ракетных обстрелов россией и действия оккупантов на Каховской ГЭС.

При этом каждый украинец может подготовиться к такой ситуации, рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий в комментарии портала Обозреватель. Каждый гражданин должен иметь запас воды на 2-3 дня.

«В общем, по всей Украине существует такая угроза, потому что если после ракетно-бомбовых ударов происходит разрушение энергосистемы значительное, то есть риски отключения систем водоснабжения и водоотвода. Потому что эти объекты на электроэнергии. То есть это первый риск. Действительно, водные компании сейчас работают над тем, чтобы максимально перейти на генераторы, на дополнительные источники питания. Но есть крупные города, в которых мощность электропотребления на первых подъемах воды или на канализационно-очистных сооружениях достигает более 20 МВт. Таких генераторов в природе физически не существует», — сказала Бабий.

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Именно поэтому, добавила она, учитывая существующую сейчас ситуацию и ракетно-бомбовые удары рф по энергосистеме, в любом городе Украины может возникнуть такая проблема.

«Что важно и должны понимать люди? Мы должны иметь какой-то минимальный запас питьевой воды — на 2-3 дня. Причем все украинцы, независимо от города, независимо от территории. Потому что находятся все в таких условиях и должны с пониманием относиться к тому, если нет в кране воды», — отметила член НКРЭКУ.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 14 февраля заявил, что россия после 14 ракетных ударов на украинскую энергосистему теперь пытается лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС ежедневно теряются тысячи кубометров воды.

Из-за указанных факторов часть населенных пунктов, получающая воду именно из Днепра, может остаться без доступа к питьевой воде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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