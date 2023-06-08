В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу — Finance.ua
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В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу

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Жителям затопленных районов Николаевской, Херсонской и Запорожской областей запретили ловить, продавать и есть рыбу. Есть угроза заболевания ботулизмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Снигиревской МВА Ивана Кухту и Министерство здравоохранения в Telegram.
В Николаевской области провели районную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
По словам Кухты, в Снегиревской общине наблюдается мор рыбы. Поэтому на территории Снегиревской и Гороховской общин запретили ловить и продавать рыбу. Жителям советуют воздержаться от потребления рыбы.
«Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые несознательные жители уже начали реализацию мертвой рыбы», — сообщил глава МВА.

Рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения также отмечает, что в следующие 3−5 дней в затопленных районах на юге Украины из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено.
«Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций», — говорят в Минздраве.
Специалисты отмечают, что среди симптомов ботулизма — боли в животе, рвота, диарея, повышенная температура тела.
Кроме того, Минздрав советует не пить и не использовать воду из рек и колодцев. Воду нужно кипятить даже для мытья фруктов и овощей. Также жителям пострадавших территорий рекомендуют:
  • не потреблять продукты, которые были подтоплены (даже консервацию);
  • пить только бутылированную воду;
  • термически обрабатывать все продукты: варить, жарить или печь;
  • тщательно мыть руки с мылом;
  • не надевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты на правом и левом берегу Херсонской области. Также пострадали некоторые районы Запорожской и Николаевской областей.
По материалам:
РБК-Україна
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