В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу — Finance.ua

В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу Сегодня 10:13

Жителям затопленных районов Николаевской, Херсонской и Запорожской областей запретили ловить, продавать и есть рыбу. Есть угроза заболевания ботулизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Снигиревской МВА Ивана Кухту и Министерство здравоохранения в Telegram.

В Николаевской области провели районную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

По словам Кухты, в Снегиревской общине наблюдается мор рыбы. Поэтому на территории Снегиревской и Гороховской общин запретили ловить и продавать рыбу. Жителям советуют воздержаться от потребления рыбы.

«Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые несознательные жители уже начали реализацию мертвой рыбы», — сообщил глава МВА.

Рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения также отмечает, что в следующие 3−5 дней в затопленных районах на юге Украины из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено.

«Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций», — говорят в Минздраве.

Специалисты отмечают, что среди симптомов ботулизма — боли в животе, рвота, диарея, повышенная температура тела.

Кроме того, Минздрав советует не пить и не использовать воду из рек и колодцев. Воду нужно кипятить даже для мытья фруктов и овощей. Также жителям пострадавших территорий рекомендуют:

не потреблять продукты, которые были подтоплены (даже консервацию);

пить только бутылированную воду;

термически обрабатывать все продукты: варить, жарить или печь;

тщательно мыть руки с мылом;

не надевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты на правом и левом берегу Херсонской области. Также пострадали некоторые районы Запорожской и Николаевской областей.

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