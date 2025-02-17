В Николаеве возобновили теплоснабжение — Finance.ua

В Николаеве возобновили теплоснабжение Сегодня 13:12 — Энергетика

В Николаеве возобновили теплоснабжение

Энергетики Николаева подключили к отоплению всех абонентов, отключенных в результате попадания вражеского беспилотника в тепловую электростанцию ​​в ночь на воскресенье.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире общенационального телемарафона, передает «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на 8:00 энергетики запитали всех абонентов. Сейчас тепла в сети немного меньше, чем должно быть нормативно. Но это связано с постепенным набором температуры в сети».

То есть через сутки, думаю, мы выйдем на нормативные показатели, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций", — сказал он в эфире общенационального телемарафона в понедельник.

По его словам, подключение оставшихся без теплоснабжения абонентов произошло в течение ночи. Речь идет об около 100 тысячах людей, оказавшихся без тепла.

Економічна Правда По материалам:

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