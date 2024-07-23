В Нидерландах создали дроны, которые двигаются, как насекомые (видео) — Finance.ua

В Нидерландах создали дроны, которые двигаются, как насекомые (видео)
Исследователи из Нидерландов разработали революционную технологию, позволяющую создавать дроны, которые двигаются и ориентируются в пространстве подобно насекомым. Этот прорыв открывает новые возможности применения роботов в различных сферах, включая поисково-спасательные операции, исследования космоса и медицину.
Машинное обучение и эффективная навигация
Ключевым элементом новой технологии является использование машинного обучения для обработки сжатых изображений и данных одометрии, что позволяет дронам точно определять свое местоположение и перемещаться по ранее посещенным местам. Благодаря этому дроны могут эффективно выполнять задачи даже в сложных условиях, таких как лабиринты или завалы.
Легкая конструкция и гибкость
Ученые также разработали новый компонент под названием FiBa, значительно снижающий вес роботов и позволяющий им двигаться с невероятной гибкостью, превосходя даже животных. Этот компонент, работающий без электричества и подачи воздуха, открывает широкие перспективы использования дронов в различных отраслях.
Еще одной инновацией, представленной нидерландскими исследователями, является SAILS — робот, способный менять свою форму и жесткость благодаря специальному компоненту. Эта уникальная способность позволяет адаптироваться к различным задачам и условиям, подобно живым организмам.
Будущее робототехники
Разработка нидерландских ученых является важным шагом в развитии робототехники. Они демонстрируют, как можно создавать более эффективные, гибкие и адаптивные роботы, способные выполнять различные задачи в самых сложных условиях. Это открывает новые перспективы применения роботов в различных сферах человеческой деятельности и может привести к значительным прорывам в ближайшем будущем.
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