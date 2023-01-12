В Нидерландах представили электромобиль с солнечными батареями за $6700 — Finance.ua

В Нидерландах представили электромобиль с солнечными батареями за $6700 Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

В Нидерландах представили электромобиль с солнечными батареями за $6700, Фото: domusweb.it

Голландский стартап Squad Mobility начал принимать заказы на свой электромобиль Solar City Car. Миниатюрный автомобиль может заряжаться от солнечной энергии.

Подробности рассказали на сайте domusweb.it.

Solar City Car невероятно компактен. Его габариты позволяют легко маневрировать на узких улицах.

Электромобиль имеет двухместную компоновку. Из оборудования доступно только необходимое оборудование.

Фото: domusweb.it

Solar City Car работает от двух электродвигателей мощностью 2 кВт. Они установлены на задние колеса и питаются от четырех сменных аккумуляторов.

Электромобиль можно заряжать на зарядной станции или сидя под солнцем на парковке. На крышке установлены солнечные батареи, дающие около 20 км дополнительного запаса хода в зависимости от погодных условий. Запас хода на одном заряде неизвестен.

Фото: domusweb.it

Максимальная скорость Solar City Car ограничена на 45 км/ч. Управлять им в Европе можно без водительских прав.

Squad Solar City Car поступит в продажу в конце 2023 года. Начальная цена — 6700 долларов.

Фокус По материалам:

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