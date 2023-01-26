В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян — Finance.ua

В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян Сегодня 09:55 — Энергетика

В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян

Энергетики экстренно выключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

Об этом сообщили на своих страницах в Telegram ДТЭК, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики подчеркивают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.

Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.

Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей. В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.

Економічна Правда По материалам:

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