В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян — Finance.ua

В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян
Энергетики экстренно выключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.
Об этом сообщили на своих страницах в Telegram ДТЭК, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении ДТЭК.
Энергетики подчеркивают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.
Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.
Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей. В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.
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