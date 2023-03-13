В некоторых районах Киева — отключения света — Finance.ua
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В некоторых районах Киева — отключения света

Энергетика
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Из-за повреждений оборудования в ряде районов столицы в понедельник применяются стабилизационные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отключения используются в четырех районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.
Причиной называют повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
После ночной атаки со среды на четверг 8-9 марта из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения действовали в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
По материалам:
Економічна Правда
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