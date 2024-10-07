В недвижимость каких стран выгодно инвестировать — Finance.ua

В недвижимость каких стран выгодно инвестировать Сегодня 19:00 — Недвижимость

В недвижимость каких стран выгодно инвестировать

Инвестиции в недвижимость иностранных государств могут быть выгодны в зависимости от ряда факторов, таких как экономическая стабильность, уровень развития рынка недвижимости, спрос на аренду и прогнозы роста стоимости.

Которые часто считаются выгодными для инвестиций в недвижимость

Испания

Испания остается популярным направлением для инвесторов благодаря стабильному спросу на аренду, особенно в туристических регионах, таких как Барселона, Мадрид и побережье Коста Брава.

В этой стране высокий спрос на краткосрочную аренду среди туристов. Действуют программы получения вида на жительство через инвестиции. Что касается цен, то в Испании можно найти объекты недвижимости стоимостью от 100 тысяч евро в менее популярных регионах.

Португалия

Португалия известна своей инвестиционной программой «Золотая виза», которая позволяет получить вид на жительство в случае инвестирования в недвижимость от 280 тыс. евро.

Популярны среди инвесторов Лиссабон и Порту из-за стабильного роста стоимости недвижимости и большого спроса на аренду.

Цены на недвижимость в Португалии растут, но остаются относительно доступными по сравнению с другими европейскими странами.

Грузия

Отсутствие налогов на недвижимость для иностранцев и низкие цены на жилье делают Грузию очень привлекательной для инвесторов. Тбилиси и Батуми популярны для инвестиций благодаря растущему туризму и спросу на аренду.

Квартиру в Грузии можно приобрести за 30−50 тыс. долларов, что делает этот рынок доступным для первоначальных инвестиций.

Черногория

Черногория популярна для инвесторов благодаря растущему туристическому сектору и программе инвестиционного гражданства.

Южное побережье (Будва, Котор) предлагает выгодные условия для краткосрочной аренды среди туристов. В Черногории доступна недвижимость от 50 тысяч евро в небольших городах и от 100 тысяч евро в курортных зонах.

Турция

Турция предлагает программу гражданства через инвестиции для покупающих недвижимость на сумму от 400 тыс. долларов.

Стамбул и Анталия — популярные города среди инвесторов из-за высокого спроса на жилье и возможности получения дохода от аренды.

Стоимость недвижимости в Турции остается относительно низкой — от 70 тыс. долларов за квартиры в курортных городах.

Таиланд

В Таиланде высокий туристический поток и стабильный спрос на краткосрочную аренду, особенно в таких городах, как Бангкок и Пхукет. В стране развита инфраструктура и относительно доступные цены на жилье. Недвижимость в популярных туристических местах можно приобрести от 100 тысяч долларов.

ОАЭ (Дубай)

ОАЭ — один из самых развитых рынков недвижимости в мире, с низкими налогами и высоким спросом на аренду среди туристов и бизнесменов. Там высокий потенциал для прироста капитала и получения дохода от аренды, особенно в Дубае.

Недвижимость в Дубае можно приобрести по ценам от 200 тыс. долларов и выше в зависимости от расположения и класса объекта.

США

В США стабильный рынок недвижимости, особенно в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами.

В Соединенных Штатах высокий спрос на аренду в городах с активной экономикой и туристической привлекательностью.

Для инвестиций в качественную недвижимость в мегаполисах вам понадобится от 200 тыс. до 1 млн. долларов и более.

Великобритания

Лондон является одним из самых привлекательных рынков недвижимости в мире благодаря своей стабильности и спросу на аренду среди студентов, бизнесменов и туристов.

Цены на жилье в Лондоне высокие со средней стоимостью от 300 тыс. фунтов стерлингов до нескольких миллионов за элитные объекты.

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