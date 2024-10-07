В недвижимость каких стран выгодно инвестировать — Finance.ua

В недвижимость каких стран выгодно инвестировать
Инвестиции в недвижимость иностранных государств могут быть выгодны в зависимости от ряда факторов, таких как экономическая стабильность, уровень развития рынка недвижимости, спрос на аренду и прогнозы роста стоимости.
Об этом говорится в статье Finance.ua Инвестиции в зарубежную недвижимость: как это работает. И как заработать.
Которые часто считаются выгодными для инвестиций в недвижимость
Испания
Испания остается популярным направлением для инвесторов благодаря стабильному спросу на аренду, особенно в туристических регионах, таких как Барселона, Мадрид и побережье Коста Брава.
В этой стране высокий спрос на краткосрочную аренду среди туристов. Действуют программы получения вида на жительство через инвестиции. Что касается цен, то в Испании можно найти объекты недвижимости стоимостью от 100 тысяч евро в менее популярных регионах.
Португалия
Португалия известна своей инвестиционной программой «Золотая виза», которая позволяет получить вид на жительство в случае инвестирования в недвижимость от 280 тыс. евро.
Популярны среди инвесторов Лиссабон и Порту из-за стабильного роста стоимости недвижимости и большого спроса на аренду.
Цены на недвижимость в Португалии растут, но остаются относительно доступными по сравнению с другими европейскими странами.
Грузия
Отсутствие налогов на недвижимость для иностранцев и низкие цены на жилье делают Грузию очень привлекательной для инвесторов. Тбилиси и Батуми популярны для инвестиций благодаря растущему туризму и спросу на аренду.
Квартиру в Грузии можно приобрести за 30−50 тыс. долларов, что делает этот рынок доступным для первоначальных инвестиций.
Черногория
Черногория популярна для инвесторов благодаря растущему туристическому сектору и программе инвестиционного гражданства.
Южное побережье (Будва, Котор) предлагает выгодные условия для краткосрочной аренды среди туристов. В Черногории доступна недвижимость от 50 тысяч евро в небольших городах и от 100 тысяч евро в курортных зонах.
Турция
Турция предлагает программу гражданства через инвестиции для покупающих недвижимость на сумму от 400 тыс. долларов.
Стамбул и Анталия — популярные города среди инвесторов из-за высокого спроса на жилье и возможности получения дохода от аренды.
Стоимость недвижимости в Турции остается относительно низкой — от 70 тыс. долларов за квартиры в курортных городах.
Таиланд
В Таиланде высокий туристический поток и стабильный спрос на краткосрочную аренду, особенно в таких городах, как Бангкок и Пхукет. В стране развита инфраструктура и относительно доступные цены на жилье. Недвижимость в популярных туристических местах можно приобрести от 100 тысяч долларов.
ОАЭ (Дубай)
ОАЭ — один из самых развитых рынков недвижимости в мире, с низкими налогами и высоким спросом на аренду среди туристов и бизнесменов. Там высокий потенциал для прироста капитала и получения дохода от аренды, особенно в Дубае.
Недвижимость в Дубае можно приобрести по ценам от 200 тыс. долларов и выше в зависимости от расположения и класса объекта.
США
В США стабильный рынок недвижимости, особенно в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами.
В Соединенных Штатах высокий спрос на аренду в городах с активной экономикой и туристической привлекательностью.
Для инвестиций в качественную недвижимость в мегаполисах вам понадобится от 200 тыс. до 1 млн. долларов и более.
Великобритания
Лондон является одним из самых привлекательных рынков недвижимости в мире благодаря своей стабильности и спросу на аренду среди студентов, бизнесменов и туристов.
Цены на жилье в Лондоне высокие со средней стоимостью от 300 тыс. фунтов стерлингов до нескольких миллионов за элитные объекты.
Поделиться новостью