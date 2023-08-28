В небанковском секторе больше всего выросли активы ломбардов, а в целом рынок потерял 60 финкомпаний во втором квартале — отчет НБУ — Finance.ua
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В небанковском секторе больше всего выросли активы ломбардов, а в целом рынок потерял 60 финкомпаний во втором квартале — отчет НБУ

Фондовый рынок
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В небанковском секторе больше всего выросли активы ломбардов, а в целом рынок потерял 60 финкомпаний во втором квартале — отчет НБУ
В небанковском секторе больше всего выросли активы ломбардов, а в целом рынок потерял 60 финкомпаний во втором квартале — отчет НБУ
По итогам второго квартала 2023 года в небанковском финансовом секторе наибольший рост активов продемонстрировали ломбарды — плюс 264 млн грн.
Об этом говорится в отчете Нацбанка о результатах деятельности небанковского сектора.
Ломбарды продемонстрировали рост на 6,3%, несмотря на уменьшение количества игроков рынка — со 171 до 164. Общий объем активов этого сегмента — 4,5 млрд грн.
В то же время финансовые компании уменьшили как свое количество на рынке — 629 по сравнению с 689 кварталом ранее, так и объем активов — минус 22,6 млрд грн (259,34 млрд против 236,74 млрд), или минус 8,7%.
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Восстановление объемов предоставленных финансовых услуг приостановилось: в этом квартале основные финуслуги, кроме финансового лизинга, сократились, говорится в отчете НБУ. В частности, замедлилось кредитование населения финкомпаниями, хотя в предыдущие три квартала была устойчивая тенденция роста.
Также в НБУ напомнили, что с августа регулятор возобновляет выездные проверки предоставителей небанковских финансовых услуг в сфере финмониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.
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Второй раз подряд увеличился объем активов страховщиков жизни — на 4%. Активы рисковых страховщиков незначительно уменьшились из-за выхода с рынка семи учреждений. Объемы премий и выплат по страхованию жизни в течение квартала почти не изменились. Однако по сравнению со вторым кварталом 2022 года изменения значительны: премии были выше на 18%, а выплаты — на 56%.
Кредитные союзы нарастили активы впервые за два года. Несмотря на медленный рост, к концу квартала активы достигли лишь 60% довоенного уровня.
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Общая доля небанковского финансового сектора по итогам второго квартала в активах всего финсектора Украины снизилась на 1,2% и составила 10,9%. Банковский сектор здесь доминирует — 2,56 трлн грн.
В небанковском секторе больше всего выросли активы ломбардов, а в целом рынок потерял 60 финкомпаний во втором квартале — отчет НБУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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