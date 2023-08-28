С начала года украинские банки уже получили прибыль больше, чем за весь 2021 год — Finance.ua
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С начала года украинские банки уже получили прибыль больше, чем за весь 2021 год

Фондовый рынок
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С начала года украинские банки уже получили прибыль больше, чем за весь 2021 год
С начала года украинские банки уже получили прибыль больше, чем за весь 2021 год
В январе-июле 2023 года чистая прибыль украинской банковской системы увеличилась до 83,2 млрд грн, что превышает соответствующий показатель за весь 2021 год.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
Именно в июле к июню показатель вырос на 15,5 млрд грн. Чистые процентные доходы банков за 7 месяцев достигли 111,3 млрд грн, чистые комиссионные доходы — 29,4 млрд грн.

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Он объяснил, что чистые процентные доходы банков вместе с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков.
В то же время объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (свыше 120 млрд грн), с начала 2023 остается умеренным (4,9 млрд грн).

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Рентабельность активов банков за январь-июнь 2023 составила 6,8%, капитала — 67,5%, дополнительно сообщил Данилишин.
Заметим, что большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен. Львиную долю этих средств — 81% - получил ПриватБанк.
Последний в первом полугодии 2023 года получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд.
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По материалам:
Діло
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