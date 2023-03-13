В НБУ заявили о скептическом отношении к криптовалютам в Украине — Finance.ua
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В НБУ заявили о скептическом отношении к криптовалютам в Украине

Криптовалюта
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В НБУ заявили о скептическом отношении к криптовалютам в Украине
В НБУ заявили о скептическом отношении к криптовалютам в Украине
Общаясь с журналистами Сointelegraph, представители Национального банка Украины высказали неоднозначную позицию в отношении криптовалют.
По словам специалистов, после года войны можно выделить как положительные, так и отрицательные аспекты цифровых активов. Впрочем, отношение НБУ к криптовалютам остается скептическим — все из-за финансово-экономических проблем, вызванных вторжением россии, сообщили в пресс-службе НБУ.

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«Операции с криптовалютами могут использоваться в обход валютного регулирования, в частности, как канал непродуктивного оттока капитала из страны, что в настоящее время представляет угрозу макрофинансовой стабильности», — отметил представитель НБУ.
Заметим, что, несмотря на неоднозначную позицию в отношении криптовалют в НБУ, с 16 марта 2022 года в Украине действует закон «О виртуальных активах». В прошлом году государство заняло третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за год вырос более чем на 2%. Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15,72% населения или же у 6 млн граждан.

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Несмотря на осторожный подход к криптовалюте во время войны, в НБУ все еще положительно относится к технологическим инновациям, связанным с цифровыми активами. По данным НБУ, с криптовалютой связано много будущих возможностей, в том числе лучший доступ к финансовым услугам, конкуренция в сфере платежных услуг, привлечение инвестиций, криптопожертвования и другие преимущества.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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