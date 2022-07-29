В НБУ сообщили, на сколько упадут реальные зарплаты украинцев в 2022 году — Finance.ua
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В НБУ сообщили, на сколько упадут реальные зарплаты украинцев в 2022 году

Личные финансы
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Доходы населения в Украине во время войны резко снизились. На прогнозном горизонте восстановление реальных зарплат ожидается умеренное.
Об этом сообщается в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (июль 2022 года).
По прогнозу НБУ, в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (с учетом инфляции) — на 27%.
В НБУ сообщили, на сколько упадут реальные зарплаты украинцев в 2022 году
В дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году. Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня.
Согласно оперативным опросам НБУ, предприятия пытались выплачивать зарплату, а некоторые из них производили дополнительные выплаты или предоставляли материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.
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«Однако с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно не в состоянии платить довоенную зарплату. Среди крупных компаний, особенно международных, преобладают те, кто выплачивал зарплату полностью. Впрочем, даже эти компании оптимизируют расходы на персонал. Среди МСБ устойчивости меньше, поэтому увольнений и снижения зарплат больше», — отметили НБУ.
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По данным НБУ, значительное превышение предложения над спросом на рынке труда приводит к снижению и ожидаемых зарплат, несмотря на ускорение инфляции. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2022 года Национальный банк Украины прогнозировал рост номинальной заработной платы в 2022 году на 15,2%. НБУ ожидал, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 6,1%;
  • наибольшее падение средней зарплаты ощутили представители сферы добычи сырья. В июле в вакансиях в этой сфере предлагали в среднем 15 800 грн. в отличие от июня, когда средняя ежемесячная компенсация составляла 25 300 грн. Таким образом, средняя зарплата в сфере добычи сырья в середине лета снизилась на 37,5%;
  • список профессий с высокими зарплатами остается неизменным. Самые большие оклады — в сфере информационных технологий. В среднем ІТ-специалисты ежемесячно имеют 76 000 грн;
  • немного повысились зарплаты, предлагаемые кандидатам на должности в высшем менеджменте. Средняя заработная плата, которую предлагают в июле руководителям, составляет 52 600 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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