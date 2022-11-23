В НБУ сообщили, как работает банковская система после массированных ударов — Finance.ua

В НБУ сообщили, как работает банковская система после массированных ударов Сегодня 18:20

Несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность.

Об этом сообщил регулятор.

Национальный банк Украины поддерживает постоянную связь с банками и принимает надлежащие меры для нормального функционирования банковских учреждений.

Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов.

Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений.

По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тысяч банковских отделений и более 3,8 тысяч банкоматов. Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.

Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и ​​других сервисах можно проверять на сайтах и ​​в социальных сетях банков. Она будет оперативно обновляться.

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