В НБУ сообщили, как работает банковская система после массированных ударов — Finance.ua
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В НБУ сообщили, как работает банковская система после массированных ударов

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Несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность.
Об этом сообщил регулятор.
Национальный банк Украины поддерживает постоянную связь с банками и принимает надлежащие меры для нормального функционирования банковских учреждений.
Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов.
Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений.
По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тысяч банковских отделений и более 3,8 тысяч банкоматов. Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.
Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и ​​других сервисах можно проверять на сайтах и ​​в социальных сетях банков. Она будет оперативно обновляться.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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