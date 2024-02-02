В НБУ сообщили, как будет расти экономика в 2024—2026 годах — отчет (инфографика) Сегодня 12:06 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, как будет расти экономика в 2024—2026 годах — отчет (инфографика)

В 2023 году экономика вернулась к росту, восстановление будет продолжаться и в последующие годы.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Экономика возобновлялась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием. В IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей.

Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год — до 5,7%.

Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3.6% прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Однако темпы ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

В 2025—2026 годах рост экономики ускорится до 4−6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В послевоенное время мягкая фискальная политика и дальше будет поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы.

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Международная финансовая поддержка будет сохраняться, хотя и в меньших объемах. Это позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость.

Экономическое восстановление продолжается, хотя в этом году оно будет сдержанным из-за все еще высоких рисков безопасности и исчерпания эффектов сверхблагоприятных погодных условий.

В IV квартале реальный ВВП, по оценкам НБУ, вырос на 6.5% г/г, а в целом за 2023 год — на 5.7%. Рост возобновился по подавляющему большинству видов экономической деятельности. Восстановление было более быстрым, чем предполагал предварительный прогноз НБУ.

Этому способствовали, прежде всего, большие урожаи поздних культур, а также более высокая устойчивость населения и бизнеса к кризисным условиям.

Напомним, в январе бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, наиболее существенно — в секторе строительства.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В январе 2024 года ИОДА снизился до 41.0 с 45.7 в декабре 2023 года.

Отрицательные оценки объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства сохранились, относительно остатков готовой продукции — усилились.

Мнения экспертов

Несмотря на полномасштабную агрессию россии, украинская экономика адаптировалась к реалиям военного положения и показывает положительную динамику. По оценкам правительства, рост ВВП за январь-ноябрь 2023 г. +5,5%. В следующем году прогноз составляет +4,6%. Об этом сообщили УСПП.

Однако затяжная война увеличивает необходимость немедленного поиска ресурсов для обороны и восстановления. Украина в дальнейшем критически зависит от поддержки партнеров, в частности, для финансирования текущих бюджетных нужд. Необходимый объем внешней финансовой поддержки на 2024 год составляет около 40 млрд дол.

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